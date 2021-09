Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire Antibiotiques, l’arme fatale ? Bibliothèque de Belle Beille Angers Catégories d’évènement: Angers

Antibiotiques, l’arme fatale ? Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille Ecole de l’ADN. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Un staphylocoque doré multi-résistant est responsable d’une grave épidémie dans un hôpital. Le chef du service d’infectiologie n’a plus qu’un dernier recours : utiliser un antibiotique rare mais très puissant, gardé depuis des années dans une pièce secrète de l’hôpital. ​

Pour déverrouiller cette pièce, vous devez énoncer le mot de passe à son gardien. Vous disposez d’un indice écrit en hiéroglyphe, mais la grille de décodage a été égarée…​

Pays de la Loire>Maine-et-Loire

https://www.terre-des-sciences.fr

