Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire L'envol de l'astronomie

Maine-et-Loire

L’envol de l’astronomie Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille Association Ciel d’Anjou. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Thomas Pesquet embarquait le 23 avril dernier vers la Station Spatiale Internationale (ISS) pour la seconde fois.

Deux mois plus tôt, l’astromobile Perseverance se posait sur Mars avec pour objectif de trouver une preuve de vie sur la planète rouge.

Chaque fois, une émotion forte vécue en direct ou presque.

Les ingénieurs, les chercheurs sont toujours aussi enthousiastes, bénéficiant de technologies de plus en plus pointues et savent nous transmettre leur passion.

Venez découvrir au Village des sciences d’Angers les dernières étapes de la conquête du ciel et partager l’émotion des découvertes réalisées.

Testez également vos connaissances en astronomie en participant à un quizz (en fonction de l'âge, à partir de 6 ans).

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers

