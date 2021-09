Les sols portent notre avenir Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers.

Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille ADEME. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00

Avez-vous déjà pris conscience que tout un monde vit à nos pieds, invisible mais innombrable ?

L’ADEME et Agrocampus Ouest s’associent pour vous proposer des expériences simples et ludiques pour observer la vie des sols, à faire sur place ou à mettre en place chez soi.

Vous pourrez aussi découvrir les résultats de l’opération Plante ton slip initiée en 2018. Pour ceux et celles qui voudraient faire l’expérience avant de venir échanger le stand, voici les instructions :

Creusez un trou d’environ 15 centimètres de profondeur.

Placez-y à plat le slip blanc 100% coton (idéalement bio). Le slip sera de préférence non coloré et usagé. Vous pouvez planter un autre tissu en coton blanc mais il est possible qu’il se dégrade en intégralité : s’il possède un élastique (non dégradable), il sera plus facile de le retrouver.

Rebouchez le trou en marquant l’emplacement avec un tuteur par exemple, pour le retrouver facilement.

Déterrez au bout de deux mois et observez.

Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers 49000

organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Bibliothèque de Belle Beille