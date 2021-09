Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire A la découverte des aliments Bibliothèque de Belle Beille Angers Catégories d’évènement: Angers

A la découverte des aliments Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille Laboratoire Grappe/ESA. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Chercheurs sur le goût des aliments, sur leur composition et leur impact environnemental, notre équipe vous propose de venir mettre tous vos sens en éveil pour sentir, goûter, deviner et toucher du doigt les propriétés des aliments.

Atelier animé par l’Unité de recherche GRAPPE de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr

