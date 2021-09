Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire Miam ! Des nouveaux goûters à la farine insoupçonnée ! Bibliothèque de Belle Beille Angers Catégories d’évènement: Angers

Miam ! Des nouveaux goûters à la farine insoupçonnée ! Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille GRANEM (Université d’Angers). Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Barres de céréale, granolas… parfum chocolat, fruit des bois… oui mais à la farine à base d’insectes !

Ils sont considérés comme l’un des aliments du futur et pourtant l’acceptation par le consommateur reste le principal frein à leur adoption.

Et si un emballage au graphisme et aux informations ciblés nous permettait de mieux les accepter ?

Pays de la Loire>Maine-et-Loire

organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr

