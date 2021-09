Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire Maths et Modèles Bibliothèque de Belle Beille Angers Catégories d’évènement: Angers

Maths et Modèles Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille Terre des sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 En ces heures “pandémiques” (ou “post pandémiques” ?), la modélisation des phénomènes qui nous entourent est un problème bien présent : les modèles dits “épidémiologiques” ont par exemple largement occupé nos médias durant cette dernière année. La “modélisation” constitue généralement un moteur pour la recherche en mathématiques dans le sens où la complexité des phénomènes qui nous entoure requiert des outils et objets mathématiques nouveaux qui a leur tour soulèvent de nouvelles questions connectées ou non à l’application.

Dans notre atelier, on discutera à travers des exemples de comment se construisent ces modèles, de ce qu’on peut en attendre et de comment les maths peuvent se développer autour. En complément, le LAREMA proposera quelques énigmes et jeux mathématiques.

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers 49000

