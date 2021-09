Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire De la molécule aux sentiments Bibliothèque de Belle Beille Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

De la molécule aux sentiments Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille MOLTECH Anjou, Université d’Angers. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Venez découvrir des expériences alliant physique et chimie. Empruntez le chemin sinueux de la microfluidique et laissez-vous guider dans un voyage au cœur des émotions. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Bibliothèque de Belle Beille

