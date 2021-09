Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire Mesurer le volume d’un dégagement gazeux avec un microcontrôleur Bibliothèque de Belle Beille Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Mesurer le volume d’un dégagement gazeux avec un microcontrôleur Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille Terre des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Découvrez quels sont les instruments que les élèves du Lycée Bourg-Chevreau Sainte-Anne utilisent pour mesurer le volume de gaz produit au cours d’une réaction chimique. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Bibliothèque de Belle Beille

