samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Le projet Trichoderma porté par Cybèle Agrocare depuis septembre 2019 vise à cultiver des alternatives naturelles au chimique, en développant une gamme de bio intrants, dérivés du champignon Trichoderma. L’objectif : soutenir les filières de l’arboriculture, du maraîchage et de la viticulture dans la lutte contre les bactérioses.

Venez découvrir les diverses espèces de Trichoderma et leurs particularités.

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Bibliothèque de Belle Beille

