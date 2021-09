Saint-Omer Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Insect’O’Ciné : les petites bêtes du grand écran Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Insect’O’Ciné : les petites bêtes du grand écran Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer, 8 octobre 2021, Saint-Omer. Fête de la science 08 octobre

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer Caroline BARBIER. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 19h00 Grouillants, invisibles, monstrueux …bien souvent les insectes inspirent le dégoût, quand ce n’est pas la terreur ! Cette nature mystérieuse et repoussante en fait un parfait objet de CINÉMA d’épouvante et fantastique, mais pas que…

Rémy et Benjamin vous invitent à partager souvenirs et émotions cinéphiles autour de toutes les petites bestioles qui peuplent le 7e art. Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer 40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer 62500 organisateur : Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Autres Lieu Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Adresse 40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer Ville Saint-Omer lieuville Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Saint-Omer