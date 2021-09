Saint-Omer Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Toutes oreilles dehors – ça vole et ça pique ? Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Toutes oreilles dehors – ça vole et ça pique ? Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer, 9 octobre 2021, Saint-Omer. Fête de la science 09 octobre

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer Caroline BARBIER. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h30 Christine Charpentier, conteuse tout terrain, enfilera sa cape d’entomologiste et vous entraînera dans les histoires les plus extraordinaires sur les insectes : volants, rampants ou piquants ? Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer 40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer 62500 organisateur : Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Autres Lieu Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Adresse 40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer Ville Saint-Omer lieuville Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Saint-Omer