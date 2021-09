Saint-Omer Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Loto à insectes Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 06 octobre – 15h30 à 17h00 Vous connaissez le loto et vous voulez en savoir plus sur les insectes qui sautent, qui volent, qui butinent ? Rejoignez-nous en famille pour un temps de découverte de ces petites bêtes du jardin le temps d’une partie de loto ! Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer 40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer 62500 organisateur : Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer

