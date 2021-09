Paris Bibliothèque Buffon Paris Promenade écoutante et session d’improvisation musicale Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

9 octobre 2021

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30 Le Muséum national d’Histoire naturelle s’associe à la bibliothèque Buffon pour un atelier inédit consacré aux sons de la nature et à la musique élaboré par le compositeur de musique électroacoustique Marco Marini.

Cet atelier est composé de deux parties :

une promenade au Jardin des Plantes. Marco Marini vous racontera tout sur les prises de sons qu’il y a effectuées. Durée : 1H30 environ

une session d’improvisation musicale à partir de ces sons dans l’auditorium de la bibliothèque Buffon. Divers supports seront mis à la disposition des participants à cet effet. Durée : 2H environ

15 participants maximum, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle.

Bibliothèque Buffon
15 bis Rue Buffon
75005 Paris

