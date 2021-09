Paris Bibliothèque Buffon Paris Microbiote et cerveau Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Microbiote et cerveau Bibliothèque Buffon, 5 octobre 2021, Paris.

Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 19h00 à 21h30 Le microbiote, l’ensemble des micro-organismes qui peuplent notre corps et en particulier notre intestin, fait actuellement l’objet d’intenses recherches qui mettent en lumière l’importance décisive des microbes dans notre alimentation, notre métabolisme et notre immunité.

S’il est en apparence isolé de tout contact avec notre microbiote, on découvre aujourd’hui que notre cerveau est aussi en interaction constante avec lui ! Ces échanges participent à l’équilibre de notre organisme et sont parfois altérées par certaines pathologies.

Comment microbiote et cerveau communiquent-ils ? Les probiotiques sont-ils les nouveaux psychotropes de demain ? Quelques éléments de réponses avec Gabriel Lepousez. Île-de-France>Paris

Bibliothèque Buffon 15 bis Rue Buffon 75005 Paris

