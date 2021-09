Paris Bibliothèque Benoîte Groult Paris En dedans de toi et moi Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi 02 octobre – 10h15

samedi 02 octobre – 11h15 Une expérimentation du fonctionnement du corps, à travers le mouvement dansé.

Aurélie Galibourg abordera avec les enfants les systèmes fondamentaux du corps humain pour qu’ils deviennent un réel lieu de connaissance. Les propositions ludiques permettront de développer la capacité d’exploration de l’enfant pour acquérir une connaissance perceptive du corps. Ils apprendront notamment à localiser les principaux organes du corps et à mobiliser le système squelettique en se coordonnant physiquement.

