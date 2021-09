Paris Bibliothèque Assia Djebar Paris Les 5 sens Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les 5 sens Bibliothèque Assia Djebar, 2 octobre 2021, Paris. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque Assia Djebar Bibliocité pour les bibliothèques de la Ville de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 16h00 Comment percevons-nous le monde qui nous entoure? Les 5 sens nous permettent d’appréhender notre environnement de façon sereine. Mais savons-nous les utiliser dès notre naissance ? Est-il possible de les améliorer? A quels organes sont-ils liés? Les savants proposent aux enfants de les suivre pour une petite visite guidée de l’ouïe en passant par le toucher, la vue et le goût ! Île-de-France>Paris

Bibliothèque Assia Djebar 1 Rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

