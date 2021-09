Le pouvoir de guérir Bibliothèque Arthur Rimbaud, 8 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 08 octobre

Bibliothèque Arthur Rimbaud Bibliocité pour les bibliothèques de la Ville de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 19h00 à 20h30

Une conférence de Michel Raymond, directeur de recherche au CNRs, Institut des Sciences de l’Evolutions.

Notre santé est importante. Mais pourquoi est-elle influencée par notre niveau d’étude, notre environnement social et notre alimentation ?

Et pourquoi notre médecin peut-il favoriser des guérisons par un effet placebo, qui ne nécessite aucun médicament ? Et au fait, qu’est-ce que l’effet placebo, et pourquoi existe-t-il ? Est-il cantonné à la relation patient-médecin, où se manifeste-t-il dans d’autres types d’interactions sociales ?

En remontant aux origines de la médecine, on peut comprendre l’origine de l’effet placebo, comment s’est construite la dépendance sociale de la santé et porter un regard nouveau sur la médecine au 21e siècle.

Île-de-France>Paris

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 Place Baudoyer 75004 Paris 75004

organisateur : Bibliothèque Arthur Rimbaud