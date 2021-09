Lyon Bibliothèque 7ème Jean Macé Métropole de Lyon, Rhône L’ADN et la paléontologie : exemples chez les oiseaux Bibliothèque 7ème Jean Macé Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30 La paléogénétique, cette nouvelle disclipline qui étudie d’ADN fossile d’espèces disparues est à l’origine de nombreuses découvertes scientifiques, comme celle d’une nouvelle espèce humaine : les Dénisoviens. Les progrès accomplis dans les techniques de séquençage du génome permettent aujourd’hui un véritable voyage dans le temps génétique et permettent de retracer non seulement l’évolution humaine mais aussi plus largement celle des plantes et des animaux.

Antoine Louchart, paléontologue spécialiste des oiseaux et chargé de recherche au CNRS témoignera de l’apport de la paléogénétique dans ses travaux. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

