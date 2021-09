Beaune Beffroi Beaune, Côte-d'Or Au beffroi, voyage dans le temps ! Beffroi Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Au beffroi, voyage dans le temps ! Beffroi, 9 octobre 2021, Beaune. Fête de la science 02 – 09 octobre

Beffroi Ville de Beaune – Beaune Culture. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 à 16h00

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00

mercredi 06 octobre – 10h30 à 12h00

samedi 09 octobre – 14h30 à 16h00 Dans l’ambiance du beffroi, les enfants sont initiés aux mécanismes du temps, à une époque où avoir l’heure n’était pas banal !

Après la visite de l’exposition au beffroi, sur le thème du temps, un atelier propose au jeune public de fabriquer une petite montre ou une horloge en carton.

Exposition “Sous le beffroi, exactement”, organisée en partenariat avec les Archives municipales de Beaune. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Beffroi Place Monge 21200 Beaune 21200 organisateur : Beffroi

