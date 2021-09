Toulouse BDfugue Café Haute-Garonne, Toulouse Déborah Federico, raconte son intérêt pour les mouches au BDFugue à ToulouseCafé à e BDfugue Café Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Déborah Federico, raconte son intérêt pour les mouches au BDFugue à ToulouseCafé à e BDfugue Café, 6 octobre 2021, Toulouse. Fête de la science 06 octobre

BDfugue Café Florence ROPITAL. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00 Les mouches ont-elles des traditions ? Transmission culturelle chez la drosophile : approches expérimentales et théoriques, tel est le sujet de thèse proposé par l’auteure du Laboratoire Evolution et diversité biologique (CNRS/IRD), Université de Toulouse III-Paul Sabatier



La BD “Eurêka, l’émotion de la découverte” par Sciences Pour Tous, est offerte par la librairie BDFugue Café de Toulouse Occitanie>Haute-Garonne

BDfugue Café 11 rue Sainte Ursule 31500 organisateur : BDfugue Café

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu BDfugue Café Adresse 11 rue Sainte Ursule Ville Toulouse lieuville BDfugue Café Toulouse