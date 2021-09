Gaillard Bayer Gaillard Gaillard, Haute-Savoie A la découverte de la chimie : le monde passionnant de l’infiniment petit Bayer Gaillard Gaillard Catégories d’évènement: Gaillard

Bayer Gaillard BAYER CH. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h30 à 18h00 Le laboratoire Bayer Healthcare est fier de vous inviter à partager un moment d’échange dans le cadre de la fête de la science. A travers un parcours, vous aurez l’occasion de découvrir le monde de la chimie à travers divers ateliers et expériences :

La cuisine moléculaire

Le mystère des réactions oscillantes

Le choux rouge et ses couleurs

Comment faire du “Slime”

La fabrication d’un comprimé effervescent qui pourrait vous être utile!

et de démêler le vrai du faux !

Vous aurez ensuite l’occasion de visiter nos laboratoires tout en vous laissant guider par nos explications.

Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons de développer un comprimé par le biais d’un “Escape Game” sur le thème des Sciences.

Nous espérons que vous passerez un bon moment avec nous et que peut être des vocations se révéleront.

Bayer Gaillard 33 R de l'Industrie 74240 Gaillard

