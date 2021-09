Saint-Martin-d'Hères Bâtiment EST Isère, Saint-Martin-d'Hères L’Inattendu, lecture conférence Bâtiment EST Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

L’Inattendu, lecture conférence Bâtiment EST, 6 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères. Fête de la science 06 octobre

Bâtiment EST Université Grenoble Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 19h00 à 20h30 L’inattendu, une pièce de théâtre de Fabrice Melquiot, propose une invitation au voyage, qui est celui de Liane, femme terrassée par la disparition de son amant. Pour la Fête de la science, Shirley Khima, étudiante artiste de haut niveau et comédienne de la compagnie Act by Act interprète Liane et entre en dialogue avec Cherry Schrecker, Professeure de sociologie à l’UGA qui apporte un éclairage particulier sur le thème de la mort.

