Bâtiment CFA Morbihan Bâtiment CFA Morbihan. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Le Bâtiment CFA Morbihan de Vannes vous invite à rentrer au cœur des métiers du bâtiment et de leurs savoirs, en partenariat avec le Fab Lab MakerSpace56. Partez à la rencontre de nos équipes et participez à une grande enquête qui vous plongera dans différentes expériences surprenantes : du puzzle au labyrinthe d’eau en passant par les objets connectés, vous découvrirez le monde de la construction et la science du BTP.

Nos ateliers pédagogiques sont pensés pour les petits comme les grands !

Vous aimez les défis ? Venez nous rejoindre le jeudi 7 octobre (réservé aux scolaires), le vendredi 8 octobre de 9h à 16h (scolaires et grand public) et le samedi 9 octobre de 13h à 16h (grand public). Bretagne>Morbihan

Bâtiment CFA Morbihan 12 boulevard des îles 56000 Vannes 56000 organisateur : https://www.batiment-cfa.bzh/notre-reseau/batiment-cfa-morbihan/ Bâtiment CFA Morbihan

