Prenez-en de la graine, histoire de semences : nos racines, notre avenir Bâtiment ARCAD, 8 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Bâtiment ARCAD CIRAD. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Les semences des plantes qui nous nourrissent sont plus que de simples graines. Elles sont issues d’une relation passionnée de plusieurs milliers d’années avec les humains. Elles ont beaucoup voyagé. Au hasard de rencontres avec de nouveaux milieux, de nouvelles cultures humaines, de nouvelles espèces, une formidable diversité s’est développée et poursuit, aujourd’hui encore, son évolution. C’est un bien commun.

A Montpellier, les scientifiques conservent la biodiversité de plantes cultivées méditerranéennes et tropicales, la partagent, élucident son histoire, étudient comment elle peut aider l’agriculture à faire face au changement climatique et à prendre le virage de l’agroécologie.

Au service de ces missions et des multiples acteurs concernés, un outil unique en Europe vient d’être mis en service à Montpellier, ARCAD, offrant de nouvelles capacités de conservation et d’analyse.

La visite comprend trois modules : Conservation, Diversité et qualité des semences, Diversité moléculaire. Une présentation générale sera suivie d’une visite des plateaux techniques. Les échanges avec les scientifiques permettront aussi de découvrir la diversité des métiers de la recherche.

Bâtiment ARCAD 10 Rue Arthur Young 34090 Montpellier 34000

organisateur : www.cirad.fr Bâtiment ARCAD