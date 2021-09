Ateliers “sciences participatives & biodiversité” Base Spindrift-Racing, 6 octobre 2021, Saint-Philibert.

Fête de la science 04 – 06 octobre

Base Spindrift-Racing Espace des sciences/Maison de la Mer. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Dans le cadre de la Fête de la science et en partenariat avec le réseau Canopé, Spindrift for schools invite Sébastien TURPIN, coordonnateur du programme de sciences participatives dédié aux scolaires : Vigie-Nature école. Avant la conférence à destination des enseignants le 6 octobre, il animera des ateliers dans les classes.

Votre classe morbihannaise travaille déjà sur un projet lié aux sciences et à l’environnement ? Vous gérez une Aire Marine Educatives ? Ou bien vous vous inscrivez dans une démarche pour acquérir le label E3D ? Si vous le souhaitez, Sébastien Turpin peut intervenir dans votre classe pour un atelier biodiversité et sciences participatives. Autour de quelques expériences faciles à faire en classe, il s’adaptera à votre projet pédagogique et vous présentera le dispositif Nature-Vigie école.



Sébastien Turpin est un scientifique rattaché au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, spécialiste de la biodiversité et de la conservation des espèces. Il coordonne le programme “Vigie-Nature” du Muséum national d’Histoire et sensibilise les scolaires aux sciences participatives pour agir ! Il est rattaché au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation du Muséum. Le CESCO développe des recherches pour la conservation de la biodiversité, en mobilisant des approches d’écologie et d’évolution, ainsi que des interfaces avec les sciences sociales (sciences politiques, sciences de gestion et psychologie).

Base Spindrift-Racing 37 route de l’Océan 56470 Saint-Philibert 56470

organisateur : Base Spindrift-Racing