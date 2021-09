Conférence “Sciences participatives & biodiversité” Base Spindrift-Racing, 6 octobre 2021, Saint-Philibert.

Fête de la science 06 octobre

Base Spindrift-Racing Espace des sciences/Maison de la Mer. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 13h30 à 16h00

Dans le cadre de la Fête de la science et en partenariat avec le réseau Canopé, Spindrift for schools invite Sébastien TURPIN, coordonnateur du programme de sciences participatives dédié aux scolaires : Vigie-Nature école. Il présentera aux enseignants des protocoles scientifiques qui permettent de collecter des données sur la biodiversité au sein des établissements scolaires. Le but est ainsi de viser tous les publics allant du primaire jusqu’au lycée. C’est une bonne occasion de sensibiliser les élèves à la biodiversité tout en participant à un véritable projet de recherche.



« Découvrir la biodiversité de son établissement ou de son environnement proche : comment mettre en place les protocoles Vigie-Nature École et pour quoi faire ? »

Introduction et présentation du dispositif Vigie-Nature École

Que sont les sciences participatives ?

Comment mettre en place les protocoles proposés par Vigie-Nature École dans ma classe / mon établissement / mon environnement proche : exemple concret d’un protocole

o quelles sont les ressources disponibles ?

o comment faire concrètement ?

o que faut-il prévoir en amont et que peut-on faire des données collectées ?

o comment envoyer les données collectées aux chercheurs du Muséum ?

Temps d’échanges



Sébastien Turpin est un scientifique rattaché au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, spécialiste de la biodiversité et de la conservation des espèces. Il coordonne le programme “Vigie-Nature” du Muséum national d’Histoire et sensibilise les scolaires aux sciences participatives pour agir ! Il est rattaché au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation du Muséum. Le CESCO développe des recherches pour la conservation de la biodiversité, en mobilisant des approches d’écologie et d’évolution, ainsi que des interfaces avec les sciences sociales (sciences politiques, sciences de gestion et psychologie).

Bretagne>Morbihan

Base Spindrift-Racing 37 route de l’Océan 56470 Saint-Philibert 56470

organisateur : Base Spindrift-Racing