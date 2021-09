Barcillonnette Barcillonnette Barcillonnette, Hautes-Alpes Spectacle KOMPENSS’TONDU Barcillonnette Barcillonnette Catégories d’évènement: Barcillonnette

Hautes-Alpes

Spectacle KOMPENSS’TONDU Barcillonnette, 6 octobre 2021, Barcillonnette. Fête de la science 06 octobre

Barcillonnette Le CoBOY. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 L’entreprise KTD (Kompenss’tondû) a été créée dans le but de sauver la planète. En effet, suite à la loi de 1976, l’équipe de KTD propose aux entrepreneurs des solutions clés en main pour compenser les dégâts infligés à la nature par leurs activités. Une sacrée aubaine présentée lors d’un meeting par son VRP, un golden boy… un peu décalé ! Et pour appuyer son propos et démontrer à son public attentif tout l’intérêt de la chose, il fait appel à une petite conférencière pour parler de biologie, comme ça, avant le pot qu’il a organisé. Elle emmène son auditoire sur les traces de Charles Darwin et de l’évolution des espèces… Une intervention qui va prendre une tournure inattendue. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Barcillonnette Route des Faysses 05110 Barcillonnette 05110 organisateur : http://www.coboy.org/ Barcillonnette

Détails Catégories d’évènement: Barcillonnette, Hautes-Alpes Autres Lieu Barcillonnette Adresse Route des Faysses 05110 Barcillonnette Ville Barcillonnette lieuville Barcillonnette Barcillonnette