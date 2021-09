Visite guidée de l’exposition « Ouvrons les yeux » Barcillonnette, 6 octobre 2021, Barcillonnette.

Fête de la science 06 octobre

Barcillonnette Le CoBOY. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 16h00

mercredi 06 octobre – 16h30 à 17h00

L’exposition “Ouvrons les Yeux” a été réalisée par les habitants de la commune de Barcillonnette. Elle présente au travers de différentes photographies, dessins et constructions la biodiversité d’un site naturel “La Pierre du Coq”. Entre lichens, roches, végétaux, animaux et observation des paysages, la visite guidée invite les participants à se questionner sur les plus petites et les plus grandes richesses de la biodiversité de ce site, leur rôle au sein des écosystèmes et ce qu’elle nous raconte de son histoire.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Barcillonnette Route des Faysses 05110 Barcillonnette 05110

organisateur : http://www.coboy.org/ Barcillonnette