Barcillonnette Barcillonnette Barcillonnette, Hautes-Alpes Exposition « Ouvrons les yeux » Barcillonnette Barcillonnette Catégories d’évènement: Barcillonnette

Hautes-Alpes

Exposition « Ouvrons les yeux » Barcillonnette, 6 octobre 2021, Barcillonnette. Fête de la science 06 octobre

Barcillonnette Le CoBOY. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00 A l’entrée du hameau des Faysses (commune de Barcillonnette)se trouve une petite colline appellée par les habitants “la pierre du Coq”.

Si cette Pierre peut sembler banalelorsque l’on passe à côté, elle recèle pourtant des trésors de biodiversité pour qui prend le temps de les observer.

C’est ce qu’on fait les habitants de ce hameau, ils vous présentent cette exposition en accès libre et en visite guidée le Mercredi 6 Octobre. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Barcillonnette Route des Faysses 05110 Barcillonnette 05110 organisateur : http://www.coboy.org/ Barcillonnette

Détails Catégories d’évènement: Barcillonnette, Hautes-Alpes Autres Lieu Barcillonnette Adresse Route des Faysses 05110 Barcillonnette Ville Barcillonnette lieuville Barcillonnette Barcillonnette