Balade géologique à Cergy-Pontoise Axe Majeur Cergy, 9 octobre 2021, Cergy.

Fête de la science 09 octobre

Axe Majeur Cergy CY Cergy Paris Université. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 à 12h30

L’agglomération de Cergy-Pontoise est un élément majeur des grands projets urbanistiques villes-nouvelles qui ont débuté au milieu des années 1960 pour rééquilibrer démographiquement l’Ile-de-France. Ce cas particulier est intéressant car il est le résultat d’un choix assumé par les pionniers : investir un site exceptionnel (une boucle de l’Oise ou plutôt « la boucle de l’Oise ») pour développer la ville et son ambition de devenir à terme une ville-paysage.

L’objectif de la balade est de montrer comment la géologie modèle la ville. On y retrouve, en effet, des gradins naturels sur trois niveaux : l’Oise et les anciennes gravières du centre de la boucle formant un lac au cœur de la ville, le plateau du calcaire grossier du Lutétien, le flanc nord-est de la butte de l’Hautil, lieu d’anciennes exploitations massives de gypse. On insistera sur la répartition de l’eau (les aquifères) et son rôle dans la morphogenèse (la création des paysages).

La balade sera suivi d’une discussion au FabLab de l’université (LaBoite) autour de maquettes et de cartes.

Île-de-France>Val-d’Oise

Axe Majeur Cergy Boulevard de l’Oise 95000

organisateur : https://www.cyu.fr/ Axe Majeur Cergy