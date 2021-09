Cherbourg-en-Cotentin Atron Metrology Cherbourg-en-Cotentin, Manche [ATRON] Au coeur d’un accélérateur de particules Atron Metrology Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

[ATRON] Au coeur d’un accélérateur de particules Atron Metrology, 6 octobre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Fête de la science 06 octobre

Atron Metrology Arnaud Chapon. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h00 La radioactivité est imperceptible pour nos cinq sens. Pourtant, pour protéger l’environnement et les travailleurs face aux dangers des rayonnements ionisants, il est nécessaire de quantifier cette exposition, par des moyens de mesure appropriés. ATRON METROLOGY a développé une méthode innovante de vérification de l’étalonnage de ces instruments, sans source radioactive. Cette méthode est une première mondiale. Elle met en oeuvre un accélérateur d’électrons 3.5 MV au sein d’une plateforme technologique installée à Cherbourg-en-Cotentin. Cet événement est l’occasion de venir découvrir les équipements uniques dont dispose ATRON METROLOGY et leurs applications possibles pour la recherche et l’innnovation. Un RDV à ne pas manquer! Normandie>Manche

Atron Metrology 14 allée des Vindits 50130 Cherbourg-en-Cotentin 50130 organisateur : Atron Metrology

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Atron Metrology Adresse 14 allée des Vindits 50130 Cherbourg-en-Cotentin Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Atron Metrology Cherbourg-en-Cotentin