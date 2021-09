Toulon Atrium du Conseil départemental du Var Toulon, Var Conférence « L’ornithologue, l’œuf et la science » Atrium du Conseil départemental du Var Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Conférence « L'ornithologue, l'œuf et la science » Atrium du Conseil départemental du Var, 8 octobre 2021, Toulon.

Muséum Départemental du Var. Entrée libre Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h00 L’exposition “ŒUF” offre l’occasion de s’interroger sur les tenants et les aboutissants d’une collection d’œufs. Alors que de telles pratiques de collecte seraient aujourd’hui illégales, on s’interrogera (i) sur les motivations qui conduisaient les ornithologues d’autrefois à collectionner les œufs, (ii) sur l’utilité que pouvaient avoir de telles collections et (iii) sur l’utilisation que la recherche scientifique peut faire aujourd’hui de ces coquilles vieilles de plusieurs dizaines d’années. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Atrium du Conseil départemental du Var 390 Avenue des Lices 83000 Toulon

