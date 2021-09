Toulon Atrium du Conseil départemental du Var Toulon, Var Conférence « Des œufs de dinosaures en Provence » Atrium du Conseil départemental du Var Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Atrium du Conseil départemental du Var Muséum Départemental du Var. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 La Provence compte parmi les plus grands gisements au monde d’œufs de dinosaures. A partir des fouilles paléontologiques menées par le Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence, venez découvrir 175 ans de découvertes sur les œufs de dinosaures et faire un bilan de nos connaissances sur ces fossiles très particuliers et sur les animaux qui les ont pondus. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Atrium du Conseil départemental du Var 390 Avenue des Lices 83000 Toulon

