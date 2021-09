Mulhouse Ateliers Pédagogiques d'arts Plastiques Haut-Rhin, Mulhouse Humeurs de robot Ateliers Pédagogiques d’arts Plastiques Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Humeurs de robot Ateliers Pédagogiques d’arts Plastiques, 8 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 08 octobre

Ateliers Pédagogiques d’arts Plastiques Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Le vendredi 8 octobre, les APAP invitent 2 classes et un périscolaire à participer à un atelier de création d’émotions combinant pratiques numériques et arts plastiques.

Décoder les comportements pour mieux encoder des robots. Par la création d’une piste (arène) aux interactions et de masques d’expressions pour customiser les robots, les émotions seront aux RDV ! Grand Est>Haut-Rhin

Ateliers Pédagogiques d’arts Plastiques 16 Rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68100 organisateur : Ateliers Pédagogiques d’arts Plastiques

