Afin de stimuler l’intérêt des plus jeunes, une fresque évolutive et de grande envergure (L. 6 m x l. 3 m) sera installée durant les 4 jours de l’évènement au centre du Village des Sciences. Cette année, Gwendal Lemercier est l’artiste sélectionné pour conduire cette performance de Live Painting. Bédéiste et illustrateur, cet artiste brestois collabore avec plusieurs maisons d’édition. Les inspirations celtiques et Steampunk caractérisent entre autres les œuvres de Gwendal Lemercier dont le cursus a démarré par des études d’arts appliqués et un BTS en design avant de poursuivre aux Beaux-Arts, à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne de Brest (EESAB).

Un futur sans plastique et/ou la réduction des déchets plastiques et/ou à la recherche du dernier plastique… , les femmes de science, une gestion raisonnée des ressources marines, un océan encore à découvrir malgré les siècles passés, un océan aux nombreuses solutions, … autant de thèmes abordés à travers cette fresque très inspirée. Mêlant Steampunk et océan, deux univers chers à Gwendal Lemercier, cette fresque offrira une lecture très singulière et futuriste des sciences marines : bio-inspiration, énergies marines, habitat sous-marin sont alors au cœur des sociétés de demain.

Cette fresque s’intégrera dans une bande dessinée créée pour les scolaires, spécialement pour cette édition de la Fête de la Science 2021.

Petits et grands visiteurs pourront découvrir la bande dessinée en version numérique les samedi 9 et dimanche 10 octobre grâce à un écran tactile disposé à proximité de la fresque. Un QR code sera également disponible à l’entrée du Village des Sciences pour leur permettre d’accéder directement à l’histoire sur téléphones portables et tablettes.

