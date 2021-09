Montluel Atelier SimplEAUment Ain, Montluel Visite de l’atelier SimplEAUment Atelier SimplEAUment Montluel Catégories d’évènement: Ain

Visite de l'atelier SimplEAUment Atelier SimplEAUment, 4 octobre 2021, Montluel. Fête de la science 02 – 04 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

lundi 04 octobre – 10h00 SimplEAUment vous invite à son atelier à Montluel (Ain) pour vous montrer et expliquer la conversion des piscines en bassins naturels traités par des organismes vivants microscopiques. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Atelier SimplEAUment 432 Rue des Valets 01120 Montluel 01120 organisateur : https://www.simpleaument.com/ Atelier SimplEAUment

