dimanche 10 octobre – 10h00 à 11h30

dimanche 10 octobre – 15h00 à 16h30 De l’oeuvre numérique à la machine… L’art numérique permet de nombreuses expériences au travers de la génération automatique de graphismes en faisant intervenir le hasard. Grâce à divers langages de programmation et à plusieurs techniques de génération d’images, les participants pourront s’initier à la programmation et à l’art numérique en générant des oeuvres pouvant ensuite être brodées sur tissu ou gravées à l’aide d’un laser. Adapté à différents âges, l’atelier permet de découvrir plusieurs langages de programmation (Scratch, Javascript, Red), de comprendre les contraintes liées aux images brodées ou gravées et de s’amuser avec les notions de hasard et la trop peu connue théorie scientifique du chaos.

En sus, démonstration d’impression 3D d’objets modélisés sur la base du concept “RANDOM” ! Hauts-de-France>Pas-de-Calais

