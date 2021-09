Carvin Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais À la découverte des couleurs Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

À la découverte des couleurs Atelier Média, 3 octobre 2021, Carvin. Fête de la science 03 octobre

Atelier Média Atelier Média. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 à 11h33

dimanche 03 octobre – 15h00 à 16h30 Synthèse additive, soustractive, mais comment ça marche ? A travers des expérimentations scientifiques, viens découvrir différentes façons de jouer avec les couleurs ! Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Atelier Média Place de la Gare 62220 Carvin 62220 organisateur : Atelier Média

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu Atelier Média Adresse Place de la Gare 62220 Carvin Ville Carvin lieuville Atelier Média Carvin