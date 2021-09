Carvin Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais Ouverture sur le monde des makers, Demain est déjà là Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Ouverture sur le monde des makers, Demain est déjà là Atelier Média, 2 octobre 2021, Carvin.

samedi 02 octobre – 18h00 à 20h30 De la fabcity en passant par l’économie créative, la conférence se propose de décrypter cette transition numérique placée sous le signe de l’émancipation de l’individu et de l’hybridation des modèles dans un monde plus fluide mais aussi plus complexe. L’impact sur les pédagogies et l’école sera également illustré dans le cadre de cette ‘éducation par le faire’ où les nouveaux outils techno-créatifs sont mis au service des générations futures et notamment du développement de la créativité.

La conférence mettra en avant les premiers résultats d'une étude scientifique sur le développement des compétences créatives des élèves en classe.

