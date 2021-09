Évreux Atelier Canopé Evreux Eure, Évreux Escape Game “Retour sur Terre” Atelier Canopé Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Atelier Canopé Evreux Réseau Canopé. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Venez participer avec votre classe à cet escape game dans lequel vous devrez résoudre des problèmes scientifiques afin de permettre à Thomas Pesquet de revenir sur terre.

Pour des classes de CM1 et/ou CM2 Normandie>Eure

Atelier Canopé Evreux 3 rue commandant letellier 27000 Évreux 27000 organisateur : reseau-canope.fr Atelier Canopé Evreux

