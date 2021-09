Agen Atelier Canopé 47 - Agen Agen, Lot-et-Garonne De la maîtrise du feu à la conquête de l’espace, l’émotion de la découverte Atelier Canopé 47 – Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

De la maîtrise du feu à la conquête de l’espace, l’émotion de la découverte Atelier Canopé 47 – Agen, 7 octobre 2021, Agen. Fête de la science 05 – 07 octobre

Atelier Canopé 47 – Agen Réseau Canopé. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Au travers d’ateliers, les élèves découvriront comment au cours des siècles les découvertes ont toujours été en rapport avec les émotions des humains.

Notion de sérendipité, compréhension des émotions, progrès et avancées scientifiques, tout est lié… Nouvelle-Aquitaine>Lot-et-Garonne

Atelier Canopé 47 – Agen 48 bis rue René Cassin 47000 Agen 47000 organisateur : Atelier Canopé 47 – Agen

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Atelier Canopé 47 - Agen Adresse 48 bis rue René Cassin 47000 Agen Ville Agen lieuville Atelier Canopé 47 - Agen Agen