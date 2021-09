Saint-Chamond atelier 5 Loire, Saint-Chamond Découverte des Techniques du modelage de l’argile atelier 5 Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Découverte des Techniques du modelage de l’argile atelier 5, 2 octobre 2021, Saint-Chamond. Fête de la science 02 octobre

atelier 5 Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 À travers plusieurs postes de travail, Arte Diem présentera comment l’argile peut devenir sculpture, objet, contenant… Une sélection de quelques techniques sera présentée et la réalisation aura lieu sous vos yeux… Émus ! Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

atelier 5 5 Rue de Bretagne 42400 Saint-Chamond 42400 organisateur : atelier 5

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu atelier 5 Adresse 5 Rue de Bretagne 42400 Saint-Chamond Ville Saint-Chamond lieuville atelier 5 Saint-Chamond