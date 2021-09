Balade de l’Émerveillement® “Eau, qui es-tu ?” Asté, 6 octobre 2021, Asté.

Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire

mercredi 06 octobre – 10h00 à 11h30

Partez à la découverte de l’eau en famille et dès le plus jeune âge. Petite Goutte d’Eau vous emmène en voyage et vous raconte son histoire. Une balade sensorielle et poétique au bord du ruisseau pour rencontrer l’eau et ses habitants. Ouvrez grands les yeux, ôtez vos chaussures, retroussez vos manches et créez votre propre goutte d’eau en famille.

Balade ouverte aux enfants de 2 à 6 ans accompagnés de leurs (grands)parents.

Occitanie>Hautes-Pyrénées

Asté Rue Fontaine de Crastes 65200 Asté 65200

