Le monde des abeilles Association Semailles, 8 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 04 – 08 octobre

Association Semailles.



La matinée se composera d’une visite de l’exploitation de Semailles (chantier d’insertion en agriculture biologique) entrecoupée d’ateliers autour de l’abeille : son anatomie, son langage, le miel, la ruche et son organisation…

Le tout pour que vous puissiez vous approcher au plus près de leur monde, en immersion chez les abeilles.

Association Semailles 2412 Avenue de la Croix Rouge 84000 Avignon

