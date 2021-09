Vigneulles-lès-Hattonchâtel Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est Meuse, Vigneulles-lès-Hattonchâtel La fête de la science s’invite en Meuse Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 08h30 L’Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est nous accueille le temps d’une matinée pour nous faire découvrir les nouvelles recherches et pratiques agricoles en lien avec la production fruitière locale (mirabelle, quetsch, cerise).

Un bus transportera les personnes intéressées de Thionville à Vigneulles-les-Hattonchâtel ; un repas sera préparé par l’association « participe présent » ; l’après-midi, les participants pourront visiter l’écomusée d’Hannonville. Grand Est>Meuse

Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est 36 Route d’Etain 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 organisateur : http://www.sciencenordmoselle.fr/ Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est

