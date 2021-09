Caen ASNORA - 52 rue de la Folie - CAEN Caen, Calvados Exposition “Le Système solaire” ASNORA – 52 rue de la Folie – CAEN Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Exposition “Le Système solaire” ASNORA – 52 rue de la Folie – CAEN, 10 octobre 2021, Caen. Fête de la science 09 – 10 octobre

ASNORA – 52 rue de la Folie – CAEN Association normande d’astronomie. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Une exposition conçue par l’ASNORA qui présente le Soleil et ses planètes, ainsi que les missions d’exploration récentes par les sondes automatiques. Normandie>Calvados

ASNORA – 52 rue de la Folie – CAEN 52 Rue de la Folie 14000 Caen 14000 organisateur : ASNORA – 52 rue de la Folie – CAEN

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu ASNORA - 52 rue de la Folie - CAEN Adresse 52 Rue de la Folie 14000 Caen Ville Caen lieuville ASNORA - 52 rue de la Folie - CAEN Caen