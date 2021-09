Fête de la Science à Arenberg Creative Mine Arenberg Creative Mine, 10 octobre 2021, Wallers.

Fête de la science 09 – 10 octobre

Arenberg Creative Mine Arenberg Creative Mine / Agglomération La Porte du Hainaut. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00

La Fête de la Science s’invite à Arenberg Creative Mine pour un week-end ! En partenariat avec le Laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, l’Office de tourisme et la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, l’équipe d’Arenberg Creative Mine vous propose de plonger au cœur des nouvelles technologies, de l’image et de la préservation du patrimoine. Vivez de nouvelles sensations grâce à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la photogrammétrie, les hologrammes … et venez tester tous nos ateliers. Accessible à toute la famille, venez expérimenter et partager notre Fête de la Science !

DÉMONSTRATIONS PROPOSÉES / LABORATOIRE DEVISU

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021

– Machine de projection d’hologramme.

(ouvert à tous)

RÉALITÉ VIRTUELLE, ESCAPE GAME & MAPPING / LES RENCONTRES AUDIOVISUELLES & 25 EME HEURE

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021

Séances de découverte de la réalité virtuelle VR, “Dans la peau de Thomas Pesquet”, “Notes on Blindness” …

(ouvert à tous à partir de 11 ans)

Mini-mapping : projection d’images animées sur une maquette représentant le site minier. (ouvert à tous)

Escape Game d’éducation aux médias, Hack (ouvert à tous à partir de 11 ans)

. ATELIERS PROPOSÉS / TREZORIUM Samedi 9 octobre et dimanche 10 octobre 2021

Light painting : Le lightpainting consiste à mélanger lumière et mouvement, et ainsi créer des photographies avec des traces lumineuses. L’atelier consiste à expérimenter des techniques de photographies, à créer des sources de lumières et à libérer sa créativité.

(ouvert à tous)

. ATELIERS PROPOSÉS / LE CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE

Dimanche 10 octobre 2021

Proposition d’un atelier Photographie d’un beau brun, qui s’appuie sur une technique ancienne, le procédé Van Dyke. partir de 7 ans)

Arenberg Creative Mine Rue Michel Rondet 59135 Wallers 59135

organisateur : Arenberg Creative Mine