Médecins – chirurgiens – apothicaires à Montpellier, du Moyen-âge au 19e siècle Archives municipales – Médiathèque Emile-Zola, 3 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

Dans le cadre des 800 ans de la plus ancienne école universitaire de médecine du monde en exercice, les Archives municipales proposent de découvrir la riche histoire de la médecine à Montpellier à travers une exposition de documents originaux.

Programme des animations :

Samedi 2 octobre 2021 :

​​​​​10h -18h : visite libre de l’exposition de documents originaux sur l’histoire des Médecins et Apothicaires à Montpellier

11h, 15h et 17h : visite guidée de l’exposition (durée : 30 min)

11h30, 15h30, 17h30 : atelier ludique tout public : “fabrique ta cocotte sur l’histoire de la Médecine” (durée : 20 min).



Dimanche 3 octobre 2021 :

​​​​​14h30 -18h : visite libre de l’exposition de documents originaux sur l’histoire des Médecins et Apothicaires à Montpellier

15h et 17h : visite guidée de l’exposition (durée : 30 min)

15h30, 17h30 : atelier ludique tout public : “fabrique ta cocotte sur l’histoire de la Médecine” (durée : 20 min).

Durée visite et atelier : 50 min.

Archives municipales – Médiathèque Emile-Zola 287 Rue Poséidon 34000 Montpellier 34000

organisateur : https://www.montpellier.fr/491-archives-municipales.htm Archives municipales – Médiathèque Emile-Zola