L’exposition urbaine Le Cantique des moineaux est le fruit d’une co-production entre 3 auteurs-artistes et les Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Pendant un an et demi, Hélène David, photographe, Aurélie Darbouret, autrice, et Philippe Somnolet, ethnographe, ont exploré les relations multiples et complexes entre l’homme et l’animal au fil des siècles. Ils ont étudié les documents conservés aux Archives attestant ces relations. Ils sont aussi allés à la rencontre des habitants des Bouches-du-Rhône, nommés « intercesseurs », qui entretiennent des relations privilégiées avec les animaux (professionnels, dont certains scientifiques, ou amateurs). Des ateliers participatifs avec différents publics (scolaires, séniors, personnes en situation de handicap) sont venus enrichir cette enquête.

L’exposition prend place sur le mur du Jardin de la Lecture jouxtant les Archives, jusqu’au samedi 9 octobre 2021 (108, rue Peyssonnel, 13003 Marseille).

Dans le cadre de la clôture de l’exposition temporaire Le Cantique des moineaux, nous vous invitons à partager une journée riche de propositions pour petits et grands (tables rondes, conférence, visites, création sonore et concert) :

Visites-ateliers pour enfants à 10 h et 14 h (durée 2 h : 1 h de visite de l’exposition + 1 h d’atelier autour du blason à décor animal), enfants dès 7 ans accompagnés d’un adulte.

Visites guidées de l’exposition par les auteurs : Hélène David, photographe, Aurélie Darbouret, autrice, et Philippe Somnolet, ethnographe, à 11 h et 13 h (pour le public adulte).

14 h 30 – 15 h 30 : Sur la piste de l’animal. Des artistes et des archives. Table ronde animée par le journaliste Xavier Thomas avec Hélène David, Aurélie Darbouret, Philippe Somnolet et Natalie Hofmann, chorégraphe.

15 h 30 – 16 h 30 : Vivre avec les animaux. De la relation à la porosité. Table ronde animée par Xavier Thomas avec Emmanuel Porte, historien, Florence Brunois, ethnologue, Alain Mante, conservateur au Parc national des Calanques, Guillaume Letestud, pêcheur (sous réserve).

Création sonore De la science confuse et de la vie secrète par Aurélie Darbouret, co-auteure de l’exposition, et Bertrand Wolff du studio Mujo – Ecoute immersive à 17 h – durée 25 min.

Conférence de Jean-Christophe Bailly, poète, dramaturge et philosophe : Le parti-pris des animaux (de 17 h 30 à 18 h 30).

Concert de Bernard Abeille : Baleine et Contrebasse à 19 h (durée 1 h 15, tout public).



