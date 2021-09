Marseille Archives et bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille 1 200 ans d’archives Archives et bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Archives et bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. À l’occasion de la Fête de la Science et en lien avec la thématique choisie cette année « L’émotion de la découverte », les Archives départementales des Bouches-du-Rhône vous dévoilent leurs coulisses. Les médiateurs des Archives vous guideront dans les magasins de stockage, habituellement fermés au public, qui renferment des documents étonnants, à la fois lointains et proches, datant du Moyen Âge à nos jours.

Visites guidées gratuites réservées aux groupes constitués : scolaires (à partir du CM1), séniors, personnes en situation de handicap visuel (du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021, durée de la visite : 1 h 30). Réservation préalable obligatoire à archives13@departement13.fr Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Archives et bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône 18-20 rue Mirès 13003 Marseille 13001 organisateur : http://www.archives13.fr/ Archives et bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône

